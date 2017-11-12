Окон: надеюсь, что до моего следующего схода пройдёт ещё три года

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон прокомментировал свой сход в гонке Гран-при Бразилии.



«Я не рад сходу в гонке. Я знал, что на каком-то этапе этот день наступит, но не ожидал, что это случится сегодня. Это расстраивает, потому что прошло три года с момента моего последнего схода (2014 год) в гонках одноместных болидов. Я ничего не мог сделать.



Ромен Грожан потерял контроль над болидом в шестом повороте и врезался в меня. Он допустил ошибку, а я от этого пострадал. Обод моего переднего колеса был повреждён, поэтому я даже не смог вернуться в боксы. Это расстраивает, потому что машина была быстрой и у нас был темп для борьбы с Серхио (Пересом). Такие дни случаются, но я надеюсь, что теперь пройдёт ещё три года до моего следующего схода», — цитирует Окона пресс-служба команды.