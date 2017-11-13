Ферстаппен не требует для себя у «Ред Булл» статуса пилота номер один

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не ищет для себя статуса пилота номер один в команде. Напомним, что голландец уже продлил контракт с австрийской командой, тогда как его напарник Даниэль Риккардо пока не имеет нового соглашения (текущий контракт австралийца рассчитан до конца 2018 года).



«Я вижу, что мы получаем одинаковое оборудование и обе стороны гаража работают одинаково. Я не хочу быть номером один, потому что я должен быть в состоянии победить своего напарника на одинаковой технике. И в конечном счёте это принесёт большее удовлетворение», — цитирует Sportsmole.