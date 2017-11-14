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«КАМАЗ-мастер» представил видеоролик о проводах команды на «Дакар»

Авто

Команда «КАМАЗ-мастер» представила видеоролик, посвящённый проводам на предстоящий ралли-марафон «Дакар-2018». Перед отправлением техники в Южную Америку состоялся традиционный смотр команды на тестовой трассе в Тарловке. Проводить на ралли «Дакар» и пожелать удачи членам команды «КАМАЗ-мастер» прибыли президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, министр спорта и молодёжной политики Республики Татарстан Владимир Леонов и мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев.

Видеоролик доступен на официальном канале «КАМАЗ-мастера» в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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КАМАЗ-мастер Дакар — грузовики
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