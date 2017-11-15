«Макларен»: стратегия набора моторов «Хонды» про запас окупается

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье считает, что стратегия команды по набору штрафов за перерасход компонентов двигателя в предыдущих гонках принесла свои плоды в Бразилии, где Фернандо Алонсо удалось финишировать на восьмом месте. «Макларен» рассматривал последние две трассы сезона как наиболее благоприятные для себя, а потому постарался запастись как можно большим количеством элементов силовой установки в предыдущих Гран-при.



«Очевидно, что мы получили много штрафов за перерасход моторов, прежде чем защитить себя в Бразилии и Абу-Даби. Мы использовали много моторов, чтобы убедиться, что у нас есть свежие детали.



В Мексике мы были более конкурентоспособными, чем ожидали, и в Бразилии у нас тоже была хорошая гонка. Это здорово, что у нас был беспроблемный уик-энд», — цитирует Булье Autosport.