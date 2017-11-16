Масса после завершения карьеры в Ф-1 получит должность в ФИА

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса, который по окончании текущего сезона завершит карьеру в Формуле-1, готовится в будущем получить должность в ФИА.



Президент Автомобильной федерации Бразилии Вальднер Бернандо подтвердил появившиеся в местных СМИ слухи, что Масса будет представлять свою страну во Всемирном совете по автоспорту.



«Обычно президент федерации назначает себя членом Всемирного совета. Но я понимаю, что Фелипе Масса мог бы быть более полезен в ФИА, чем я. Я пригласил его, и во вторник, перед своим отъездом в Европу, он позвонил мне, чтобы сообщить, что поговорил со своим отцом и друзьями и понимает, что может сделать ещё что-то для этого спорта», — цитирует Бернандо Globo.