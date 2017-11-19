Масса: в следующем году Алонсо не будет бороться за титул

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса уверен, что отказ «Макларена» от сотрудничества с «Хондой» и переход на двигатели «Рено» не поможет пилоту этой команды Фернандо Алонсо бороться за титул уже в следующем году.

«Конечно, следующий год сложится для него лучше. Он будет выше, чем в нынешнем сезоне. Но он не будет сражаться за титул вместе с „Макларен-Рено“», — приводит слова бразильца AS.

В нынешнем сезоне Фернандо Алонсо занимает пятнадцатое место в общем зачёте. После девятнадцати этапов чемпионата в его активе 15 очков.