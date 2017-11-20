Мартин Труэкс-младший победил в Хоумстэде и стал чемпионом NASCAR Cup — 2017

В Хоумстэде (штат Флорида, США) состоялась финальная гонка NASCAR Cup 2017 года — Ford EcoBoost 400. Победу в ней одержал Мартин Труэкс-младший, впервые в карьере ставший чемпионом серии. На втором месте финишировал Кайл Буш, а замкнул тройку лидеров Кайл Ларсон.

Прежде лучшим результатом Труэкса было четвёртое место в 2015 году.

NASCAR Cup. Ford EcoBoost 400. Хоумстэд, США

1. Мартин Труэкс-младший («Тойота»)

2. Кайл Буш («Тойота») +0,681

3. Кайл Ларсон («Шевроле») +1,580

4. Кевин Харвик («Форд») +8,150

5. Чейз Эллиотт («Шевроле») +10,824

6. Джоуи Логано («Форд») +13,934

7. Брэд Кезеловски («Форд») +15,566

8. Мэтт Кенсет («Тойота») +15,765

9. Дэнни Хэмлин («Тойота») +16,212

10. Райан Ньюман («Шевроле») +20,188

...

37. Даника Патрик («Форд») +128 кругов.

Следующий сезон NASCAR Cup начнётся в середине февраля с выставочных гонок Advance Auto Parts Clash и Can-Am Duel. Первая гонка регулярного сезона состоится 18 февраля.