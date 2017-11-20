Маркелов: Квят мог бы разочек зайти в Ф-2, зная, что там выступает его друг

Российский гонщик Артём Маркелов рассказал, что довольно давно не общался со своим соотечественником Даниилом Квятом, несмотря на то что в своё время они были хорошими друзьями.



«Мы с ним хорошо общались до того, как он переехал в Италию. Были очень хорошими друзьями, когда совсем мелкими были. У него ещё тогда был шлем с розочкой.



А потом он уехал – и всё. Зная, что его друг выступает в Формуле-2, мог бы хоть разочек зайти туда. Но так ни разу и не зашёл. А нам в паддок Ф-1 пропуск не позволял, только с этого года стало можно», — цитирует Маркелова Motorsport.

Также россиянин признался, что ему не слишком интересна современная Формула-1: «Понятно, что Формула-1 просто сдирает деньги с гонщиков; понятно, что «Мерседес» сейчас просто вне досягаемости и «Феррари» вне досягаемости для всех остальных; что машины «Форс-Индия» сейчас намного сильнее, чем раньше, а будут ещё лучше; а у «Хааса» и «Торо Россо» будут большие проблемы с двигателями… Если честно, я никогда не смотрел Формулу-1. Да и сейчас смотрю только потому, что у меня своя колонка и надо писать, что случилось в гонке. История Ф-1 меня тоже никогда не захватывала».