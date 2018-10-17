ФИА не нашла нарушений в конструкции колёсных дисков «Мерседеса»

ФИА одобрила использование «Мерседесом» конструкции колёсных дисков болида. Ранее руководство «Феррари» потребовало проверить диски конкурирующей команды на предмет соответствия правилам, утверждает Auto Sport.

Представители «Феррари» поинтересовались, имел ли право «Мерседес» использовать конструкцию, напоминающую дизайн команды «Ред Булл». В 2012 году команде «Ред Булл» запретили использовать такие диски во время Гран-при Канады.

В 2012-м комиссия пришла к выводу, что конструкция дисков с большими пустыми пространствами между спицами влияла на аэродинамические свойства болида. В связи с этим конструкция была запрещена. В ФИА решили, что конструкция «Мерседеса» отличается от той, которую использовала команда «Ред Булл». По мнению организации, немецкая «конюшня» не нарушила правила.