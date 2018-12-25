На новом болиде «Торо Россо» будет много деталей прошлогоднего «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что болид «Торо Россо» в сезоне 2019 года во многом будет копировать автомобиль «Ред Булл» чемпионата-2018. Это происходит из-за того, что владелец «Ред Булл» Дитрих Матешиц намерен сэкономить, воспользовавшись тем, что обе команды принадлежат одному концерну.



«Целью Матешица было создание синергии между командами. Мы не можем себе позволить держать практически одинаковые по количеству людей команды в Фаэнце и Милтон-Кинсе. Мы создали для этого несколько концептов, но пока они не реализованы до конца», — цитирует Марко Motorsport-Total.

Также Марко намекнул, что эта ситуация стала причиной ухода из «Торо Россо» технического директора команды Джеймса Ки в «Макларен».

Отмечается, что у базы «Торо Россо» были замечены грузовики с деталями «старого» болида «Ред Булл».