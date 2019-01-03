Хэмилтон поздравил Михаэля Шумахера с юбилеем

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поздравил с 50-летием семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.



«Михаэль, с днём рождения. Вам 50 лет, а ваши достижения будут жить вечно. Для меня было большой честью выступать вместе с вами. Вы всегда являлись для меня источником вдохновения, как и для всего мира. Продолжайте бороться, чемпион!» — написал в своём «твиттере» Льюис Хэмилтон.



Напомним, что к 50-летию Шумахера будет выпущено специальное приложение, представляющее собой виртуальный музей. В приложении можно посмотреть 3D-модели болидов, на которых выступал Михаэль, послушать звуки двигателя, которые они издавали. Также установившие приложение получат углублённую статистику, рекорды Шумахера и его интервью, записанные в 2013 году. Болельщикам предоставится возможность провести виртуальный тур как по выставке Михаэля в Кёльне, так и по трассе для картинга в Керпене, где немец тренировался в детстве.



Это приложение появится с другим новым приложением — Schumoji. Установившие его смогут пользоваться смайлами для социальных сетей с изображением Михаэля и его сына Мика, выступающего в Формуле-2. Приложение с эмодзи появится для скачивания тоже в день рождения Шумахера-старшего. Все доходы с него пойдут в фонд Keep Fighting.

Полвека Михаэля Шумахера. За что любят и ненавидят Красного Барона 3 января Михаэлю Шумахеру исполнилось 50 лет. В честь юбилея самого известного гонщика в мире вспоминаем главное и спорное в его карьере.