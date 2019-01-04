Вернь: я бы хотел, чтобы Формула-1 и Формула-Е объединились

Жан-Эрик Вернь, действующий чемпион Формуле-Е, имеющий опыт выступлений в Формуле-1, не против, если однажды Формула-Е и Формула-1 сольются в одну серию.



«В будущем, к 2030 году, останутся только электромобили или автомобили с применением новых технологий. Формуле-1 придётся полностью изменить свой подход к электрике, но опять же, решать не мне, Формула-1 — это Формула-1, и, она навсегда ей останется. Это самая важная серия в истории автоспорта.



Формула-E немного отличается от неё, и, на мой взгляд, она не конкурирует с Формулой-1. Однако иногда я слышу, что две эти серии в один прекрасный день могут объединиться. И я бы хотел этого, поскольку было бы взято лучшее из Формулы-1 и Формулы-E. Это было бы неплохо», — цитирует Верня Planet F1.