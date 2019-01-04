Зак Браун: сегодняшняя Формула-1 — это сломанная модель, нужны изменения

Руководитель «Макларена» Зак Браун надеется, что руководство Формулы-1 продолжит вводить изменения в регламенте серии.

«Мы знаем, что вносить изменения в Формулу-1 сложно, но ещё мы знаем, что сегодняшняя Формула-1 — это сломанная модель как в бизнесе, так и в качестве продукта на трассе. И это нужно менять. Те, кто побеждает сегодня, очевидно, будут должны пойти на компромисс. Тем же, кто не побеждает, понравятся изменения.



Было неизбежно, что Чейз Кэри выдвинет план, который некоторым понравится, а некоторым нет. Но он должен двигаться вперёд с тем, что, по его мнению, в интересах спорта. В конечном итоге проиграют все, если Формула-1 останется такой, какая она сегодня.



Я думаю, что большинство команд поддерживает изменения на 2021 год. Я знаю, что не все команды согласны, но я думаю, что большинство. Мы в «Макларене» сильно поддерживаем новый регламент, и чем быстрее мы сможем приступить к его реализации, тем лучше», — цитирует Зака Брауна Autosport.