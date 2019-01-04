Лоуренс Стролл хочет сделать «Форс Индия» одной из лучших команд Формулы-1

Владелец «Форс Индия» Лоуренс Стролл рассказал о планах его команды. Он надеется, что «Форс Индия» станет одной из сильнейших команд Формулы-1 после изменения регламента серии в 2021 году.

«В краткосрочной перспективе мы хотим продолжать борьбу на тех позициях, на которых мы находимся сейчас. В среднесрочной перспективе мы хотим бороться за третье место, а не за четвёртое. В долгосрочной перспективе, когда правила изменятся, мы надеемся, что станем одной из лучших команд серии.

Я рассматривал покупку «Форс Индия» как возможность для бизнеса. Я проводил беседы с владельцами Формулы-1, чтобы понять их видение на серию с 2021 года и на ограничение бюджетов, что поможет лучшему распределению доходов среди небольших команд», — цитирует Лоуренса Стролла GPblog.