Норрис: в Формуле-1 всё в новинку, это моя самая большая трудность

19-летний пилот «Макларена» Ландо Норрис, для которого следующий сезон Формулы-1 станет первым в его карьере, рассказал о главных препятствиях на пути к его дебюту в «Королевских гонках».

«Каждый сезон я перехожу в новую серию, и везде я выступал только в течение одного года. Но теперь есть то, о чём нужно думать гораздо больше. Всё в новинку, и я думаю, что это самая большая трудность: новые болиды, новые трассы.



В Формуле-1 никогда не останавливаются и продолжают постоянно улучшать болид в течение сезона, в отличие от Формулы-2 и Формулы-3», — приводит слова Норриса RaceFans.

Ранее глава «Макларена» Зак Браун заявил, что британская команда обязательно предоставит Ландо время на адаптацию к среде Формулы-1.