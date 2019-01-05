Стролл уверен, что прибавил в стабильности

Экс-пилот «Уильямса» Лэнс Стролл, который в следующем сезоне будет выступать в составе «Форс Индия», считает, что в минувшем сезоне ему удалось значительно прибавить в стабильности.

«Я определённо стал более стабильным. Не всегда удавалось избегать ошибок, но, по сравнению с 2017 годом, их стало гораздо меньше. В первом сезоне в Формуле-1, когда был в форме, я был хорош, но если возникали какие-то трудности, мне было очень сложно. А теперь я стал более стабильным. Но на фоне слабой машины этого не было видно, и я просто не мог выступать лучше в квалификациях и гонках.

Поможет ли столь сложный сезон в будущем? Об этом смогу сказать позже, когда стану более опытным", — приводит слова Стролла Motorsport.