Феттель не обеспокоен уходом Квята и Джовинацци из «Феррари»

В минувшем сезоне роль тест-пилотов «Феррари» выполняли Антонио Джовинацци и Даниил Квят. В 2019 году оба гонщика будут выступать в Формуле-1 в качестве боевых пилотов. Итальянец будет защищать цвета «Заубера», а россиянин вернётся в «Торо Россо». Таким образом, «Скудерия» фактически осталась без пилотов по развитию. Роберт Кубица также отказался от этой роли, подписав контракт с «Уильямсом».

Невзирая на такую ситуацию, гонщик «Феррари» Себастьян Феттель не обеспокоен происходящим. Немец выразил уверенность, что команда найдёт достойную замену ушедшим пилотам.

«Лично я не являюсь большим фанатом работы на симуляторе, потому что это просто скучно. Но это важный инструмент. Опираясь на полученные данные, мы улучшаем машину и остаёмся довольны этим. Очень благодарны ребятам за проделанную работу. Проводить вечер пятницы в гоночный уик-энд за такой работой не очень-то и легко, особенно когда ты молод, но это важно.

В следующем году мы должны сделать ещё один шаг вперёд. Думаю, мы быстро найдём людей для этой работы и они нам хорошо подойдут. Уверен, в этом плане у нас тоже будет сильная команда", — приводит слова немца Crash.