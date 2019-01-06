Риккардо: не стану желать неудачи партнёрству «Ред Булл» с «Хондой»

Экс-пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо уверяет, что ожидает достаточно мощного мотора «Хонды», и подчёркивает, что не станет желать неудачи альянсу «Ред Булл» и «Хонды».

«В „Ред Булл“ мне сказали, что они ожидают получить от мотора „Хонды“ больше мощности, так что я ожидаю подобного развития событий. Насколько мощным будет двигатель? Посмотрим. Не стану желать неудачи „Ред Булл“ и „Хонде“. Я не из тех, кто будет говорить „надеюсь, у них ничего не получится“. Мне важно, чтобы „Рено“ хорошо выполнил свою работу, и если то же самое получится у других команд, то пускай так и будет», — приводит слова австралийца RaceFans.

В ходе минувшего сезона Даниэль Риккардо объявил о двухлетнем подписании контракта с «Рено». В «Ред Булл» его заменит Пьер Гасли.