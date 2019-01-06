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Райкконен признан лучшим пилотом Финляндии в 2018 году

Райкконен признан лучшим пилотом Финляндии в 2018 году
Авто / Формула-1

Вчера, 5 января, в финском городе Ювяскюля состоялась ежегодная церемония вручения наград национальной автоспортивной федерации Финляндии. Лучшим гонщиком по итогам 2018 года был признан экс-пилот «Феррари» Кими Райкконен, сообщает Iltalehti. Райкконен уже в пятый раз в карьере получил эту награду.

«В первую очередь хочу поздравить всех награждённых участников. Финская автоспортивная федерация находится в надёжных руках, уверен, вы проведёте отличное представление и без меня. Если в следующем году я буду выбран участником церемонии, попытаюсь попасть на неё. Всем — счастливого нового года и отличного вечера», — завершил Райкконен.

Напомним, следующий сезон Райкконен проведёт в составе «Заубера».

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