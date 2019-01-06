Лёб посоревновался с самолётом

Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Лёб устроил заезд на скорость против самолёта.

Соревнование состоялось в Перу, где сегодня, 6 января, стартует ралли-марафон «Дакар», в котором француз будет выступать за «Хёндэ».

Видео противостояния Лёба и самолета можно посмотреть на «Чемпионате».

41-й ралли-марафон «Дакар» пройдёт на территории Перу с 6 по 17 января. Он разбит на 10 этапов с перерывом на день отдыха 12 января. Общая протяжённость маршрута – 5500 километров, из них 3000 — спецучастки.

Ранее напарник Лёба «Хёндэ» Даниэль Сордо заявил, что опыт Себастьена поможет команде добиться прогресса. Отметим, что француз подписал с «Хёндэ» двухлетний контракт и выступит на шести этапах WRC в 2019 году.