«Торо Россо» готов к штрафам, если это поможет «Ред Булл»

Глава «Торо Россо» Франц Тост заявил, что его команда готова получать штрафы за замену моторов, чтобы помочь «Ред Булл», как это было в прошлом сезоне.

«Торо Россо» является по отношению к «Ред Булл» дочерней и использует многие его детали. Вместе с «Ред Булл» «Торо Россо» перешёл на двигатели «Хонды».

«Если это поможет «Ред Булл» побеждать в гонках и чемпионате, то конечно. Нам это даже не нужно обсуждать, это в рамках нашей философии. Я этим более чем доволен, потому что параллельно мы тоже улучшаем производительность.



Нет никаких сомнений, что мы получим выгоду от синергии и сотрудничества с «Ред Булл». Мы будем использовать всю заднюю часть их болида. Но, конечно, мы должны создать некоторые детали сами, так как мы придерживаемся правил.



Все команды на этом этапе года надеются, что новый болид будет лучше прежнего. Мы в их числе. Но я всегда говорю, что хочу увидеть выступления в гонках, время на трассе. Это имеет решающее значение», — цитирует Тоста F1Today.