Сироткин: моё мнение о Формуле-Е сильно поменялось

Пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин поделился впечатления от тестов новичков Формулы-Е, в которых он принимал участие.



«В рамках программы SMP Racing мы, конечно, обратили внимание на такой перспективный, высокотехнологичный и сильный в плане конкуренции чемпионат, как Формула Е, — отметил Сергей Сироткин. – Для тестирования машины нового поколения мы воспользовались приглашением команды Mahindra Racing.



Ещё до тестов собрали больше информации о чемпионате и поняли, что его уровень, его техника и трассы гораздо серьёзнее, чем казалось ранее. За последние две недели и особенно за тот день, который я провёл за рулём, мнение о Формуле-Е сильно поменялось. Эта машина гораздо быстрее, чем многие думают. Было ожидание, что так должно быть, и оно подтвердилось. Учитывая, что у автомобиля нет такой развитой аэродинамики, как у Формулы-1, в принципе его мощности кажется более чем достаточно. Трассы узкие, без зон вылета, здесь надо атаковать вплотную к стенам, что тоже добавляет интереса. Лично мне очень понравилось пилотировать этот автомобиль, причём гораздо больше, чем многие другие машины, на которых ранее довелось ездить, помимо основных формульных чемпионатов.



Если говорить о том, как сложился тестовый день, то надо признать, что прошёл он не совсем гладко: были некоторые технические неполадки, на устранение которых потребовалось время. В утренней сессии мы успели проехать два коротких заезда – буквально чтобы найти первые ориентиры. После обеда по той же причине мы выехали чуть позже и не успели провести квалификационную «пристрелку» – начались проблемы с трафиком. В целом же команда работала по намеченной программе, и мы попробовали ряд настроек. Жаль, что не хватило времени проехать в полную силу с квалификационной мощностью. В то же время думаю, что проделанной работой все остались очень довольны – мы позитивно завершили день, и было много положительных отзывов.



Хочу поблагодарить программу SMP Racing и команду Mahindra Racing за приглашение и отличную возможность протестировать автомобиль в этом чемпионате», — приводятся слова Сироткина в пресс-релизе SMP Racing.

Мюллер — лучший на тестах новичков Формулы-Е в Марракеше, Сироткин — 12-й