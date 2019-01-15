Двукратный чемпион мира Гронхольм вернётся в WRC на Ралли Швеции

Двукратный чемпион мира по ралли Маркус Гронхольм впервые с 2010 года выступит в чемпионате WRC. 50-летний финн выступит на этапе Ралли Швеции, который пройдёт с 14 по 17 февраля. Спортсмен сядет за руль машины «Тойоты» в качестве частного гонщика, сама машина будет обслуживаться командой Toyota Gazoo Racing, сообщает Autosport.

Штурманом Гронхольма станет Тимо Раутиайнен. Отметим, что за свою карьеру Гронхольм пять раз побеждал на Ралли Швеции.

«В этом весь я. Буду получать удовольствие от подарка на день рождения на дорогах Швеции. У меня множество прекрасных воспоминаний об этом этапе, и первую свою победу в WRC я также одержал здесь. Я уже в возрасте и пилотировать буду соответственно, но наша стартовая позиция, позади остальных, будет неплоха для того, чтобы мы совершили прогресс», — рассказал Гронхольм.