G-Energy на «Дакаре»: всё о «МАЗ-СПОРТавто» и ваш шанс выиграть призы

В Перу продолжается ралли-марафон «Дакар»-2019. Перед стартом гонки «Чемпионат» создал отдельный раздел, который постоянно обновляется при поддержке бренда G-Energy. На «Дакаре» масла G-Energy использует белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто», выступающая в зачёте грузовиков. В специальном разделе мы публикуем ежедневные обзоры выступлений спортсменов и оперативные комментарии с места событий.



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G-Energy на «Дакаре»: проверка на прочность!