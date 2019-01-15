Лёб выиграл 8-й этап «Дакара» в зачёте внедорожников

Себастьен Лёб одержал победу на восьмом этапе ралли «Дакар» в зачёте внедорожников. Второе место занял Нассер Аль-Аттия, тройку сильнейших замкнул Якуб Пшигонски. Таким образом, Лёб немного сократил отставание от Аль-Аттии в общем зачёте, но оно всё ещё составляет более 40 минут.
«Дакар»-2019. Автомобили. Восьмой СУ
1. Себастьен Лёб (Peugeot) — 3:54.53
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +7.27
3. Якуб Пшигонски (MINI) — +15.15
4. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +15.55
5. Хоан Нани Рома (MINI) — +15.57
6. Язид Аль-Раджи (MINI) — +22.51
7. Мартин Прокоп (Ford) — +28.36
8. Стефан Петерансель (MINI) — +31.41
...16. Денис Кротов (MINI) — +1:02.04
...17. Сириль Депре (MINI) — +1:02.53
...23. Карлос Сайнс (MINI) — +1:34.11.
«Дакар»-2019. Автомобили. Общий зачёт
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota)
2. Хоан Нани Рома (MINI) — +46.29
3. Себастьен Лёб (Peugeot) — +46.45
4. Стефан Петерансель (MINI) — +53.30