Лёб выиграл 8-й этап «Дакара» в зачёте внедорожников

Себастьен Лёб одержал победу на восьмом этапе ралли «Дакар» в зачёте внедорожников. Второе место занял Нассер Аль-Аттия, тройку сильнейших замкнул Якуб Пшигонски. Таким образом, Лёб немного сократил отставание от Аль-Аттии в общем зачёте, но оно всё ещё составляет более 40 минут.

«Дакар»-2019. Автомобили. Восьмой СУ

1. Себастьен Лёб (Peugeot) — 3:54.53

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +7.27

3. Якуб Пшигонски (MINI) — +15.15

4. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +15.55

5. Хоан Нани Рома (MINI) — +15.57

6. Язид Аль-Раджи (MINI) — +22.51

7. Мартин Прокоп (Ford) — +28.36

8. Стефан Петерансель (MINI) — +31.41

...16. Денис Кротов (MINI) — +1:02.04

...17. Сириль Депре (MINI) — +1:02.53

...23. Карлос Сайнс (MINI) — +1:34.11.

«Дакар»-2019. Автомобили. Общий зачёт

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota)

2. Хоан Нани Рома (MINI) — +46.29

3. Себастьен Лёб (Peugeot) — +46.45

4. Стефан Петерансель (MINI) — +53.30