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Застрявший в песках Николаев в видеоблоге «КАМАЗ-мастера» с 8-го этапа «Дакара»

Застрявший в песках Николаев в видеоблоге «КАМАЗ-мастера» с 8-го этапа «Дакара»
Авто / Дакар-2019

Российская команда в классе грузовиков «КАМАЗ-мастер» опубликовала видеоблог по итогам восьмого этапа ралли-марафона «Дакар»-2019.

Ролик был выпущен на официальном YouTube-канале «КАМАЗ-мастера».

«Дакар»-2019. Грузовики. Восьмой СУ

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 4:38.06
2. Сергей Вязович (МАЗ) — +23.13
3. Жерар де Рой («Ивеко») — +25.09
4. Федерико Вильягра («Ивеко») — +27.06
5. Янус ван Кастерен («Рено») — +45.01
6. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — +59.43
7. Александр Василевский (МАЗ) — +1:00.16
8. Алеш Лопрайс («Татра») — +1:00.49
9. Тон ван Генугтен («Ивеко») — +1:01.53.

«Дакар»-2019. Грузовики. Общий зачёт

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 35:01.35
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — +26.49
3. Жерар де Рой («Ивеко») — +1:07.43
4. Федерико Вильягра («Ивеко») — +4:09.27
5. Алеш Лопрайс («Татра») — +5:45.44
6. Тон ван Генугтен («Ивеко») — +5:59.27
7. Сергей Вязович (МАЗ) — +6:08.51.

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