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Кавильяссо выиграл 10-й этап и стал чемпионом «Дакара»-2019

Кавильяссо выиграл 10-й этап и стал чемпионом «Дакара»-2019
Авто / Дакар-2019

Аргентинец Николас Кавильяссо на «Ямахе» одержал победу в финальном, 10-м этапе «Дакара»-2019 и стал победителем ралли-марафона в классе квадроциклов.

27-летний Кавильяссо дебютировал в «Дакаре» в прошлом году и занял второе место.

«Дакар»-2019. Квадроциклы. 10-й СУ

1. Николас Кавильяссо (Yamaha) — 01:48:38
2. Александр Жиру (Yamaha) — + 00:05:22
3. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Yamaha) — + 00:06:13
4. Мануэль Андухар (Yamaha) — + 00:06:42
5. Густаво Гальего (Yamaha) — + 00:07:15.

«Дакар»-2019. Квадроциклы. Общий зачёт

1. Николас Кавильяссо (Yamaha) — 43:01:54
2. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Yamaha) — + 01:55:37
3. Густаво Гальего (Yamaha) — + 02:11:48
4. Александр Жиру (Yamaha) — 04:02:41
5. Мануэль Андухар (Yamaha) — + 06:38:10.

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