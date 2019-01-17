Кавильяссо выиграл 10-й этап и стал чемпионом «Дакара»-2019

Аргентинец Николас Кавильяссо на «Ямахе» одержал победу в финальном, 10-м этапе «Дакара»-2019 и стал победителем ралли-марафона в классе квадроциклов.

27-летний Кавильяссо дебютировал в «Дакаре» в прошлом году и занял второе место.

«Дакар»-2019. Квадроциклы. 10-й СУ



1. Николас Кавильяссо (Yamaha) — 01:48:38

2. Александр Жиру (Yamaha) — + 00:05:22

3. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Yamaha) — + 00:06:13

4. Мануэль Андухар (Yamaha) — + 00:06:42

5. Густаво Гальего (Yamaha) — + 00:07:15.



«Дакар»-2019. Квадроциклы. Общий зачёт



1. Николас Кавильяссо (Yamaha) — 43:01:54

2. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Yamaha) — + 01:55:37

3. Густаво Гальего (Yamaha) — + 02:11:48

4. Александр Жиру (Yamaha) — 04:02:41

5. Мануэль Андухар (Yamaha) — + 06:38:10.