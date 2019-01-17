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Прайс стал чемпионом «Дакара»-2019 в зачёте мотоциклов

Прайс стал чемпионом «Дакара»-2019 в зачёте мотоциклов
Авто / Дакар-2019

Австралийский гонщик Тоби Прайс стал лучшим на 10-м этапе ралли «Дакар» в классе мотоциклов. Второе место досталось Хосе Игнасио Корнехо Флориме, тройку лучших замкнул Маттиас Валькнер.

Победу в генеральной классификации одержал Тоби Прайс, компанию на подиуме ему составили Маттиас Валькнер и Пабло Кинтанилья, причём чилиец в ходе этапа столкнулся с проблемами, из-за чего упустил второе место в общем зачёте.

«Дакар»-2019. Мотоциклы. 10-й СУ

1. Тоби Прайс (KTM)Микаэль Метж (Sherco TVS)
2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) +2.21
3. Маттиас Валькнер (KTM) +2.38
4. Сэм Сандерленд (KTM) +3.19
5. Лучиано Бенавидес (KTM) +3.20

«Дакар»-2019. Мотоциклы. Общий зачёт

1. Тоби Прайс (KTM)
2. Маттиас Валькнер (KTM) +9.13
3. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +20.46
4. Эндрю Шорт (Husqvarna) +44.10
5. Ксавье де Султре (Yamaha) +54.00.

Дакар 2019. Мотоциклы (СУ - 112 км)
17 января 2019 года, четверг. 14:13 МСК
1
Тоби Прайс
KTM
01:14:01
2
Хосе Игнасио Корнехо Флоримо
Honda
01:16:22
3
Маттиас Валькнер
KTM
01:16:39
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