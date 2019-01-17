Австралийский гонщик Тоби Прайс стал лучшим на 10-м этапе ралли «Дакар» в классе мотоциклов. Второе место досталось Хосе Игнасио Корнехо Флориме, тройку лучших замкнул Маттиас Валькнер.
Победу в генеральной классификации одержал Тоби Прайс, компанию на подиуме ему составили Маттиас Валькнер и Пабло Кинтанилья, причём чилиец в ходе этапа столкнулся с проблемами, из-за чего упустил второе место в общем зачёте.
«Дакар»-2019. Мотоциклы. 10-й СУ
1. Тоби Прайс (KTM)Микаэль Метж (Sherco TVS)
2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) +2.21
3. Маттиас Валькнер (KTM) +2.38
4. Сэм Сандерленд (KTM) +3.19
5. Лучиано Бенавидес (KTM) +3.20
«Дакар»-2019. Мотоциклы. Общий зачёт
1. Тоби Прайс (KTM)
2. Маттиас Валькнер (KTM) +9.13
3. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +20.46
4. Эндрю Шорт (Husqvarna) +44.10
5. Ксавье де Султре (Yamaha) +54.00.
Прайс стал чемпионом «Дакара»-2019 в зачёте мотоциклов