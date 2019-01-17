Прайс стал чемпионом «Дакара»-2019 в зачёте мотоциклов

Австралийский гонщик Тоби Прайс стал лучшим на 10-м этапе ралли «Дакар» в классе мотоциклов. Второе место досталось Хосе Игнасио Корнехо Флориме, тройку лучших замкнул Маттиас Валькнер.



Победу в генеральной классификации одержал Тоби Прайс, компанию на подиуме ему составили Маттиас Валькнер и Пабло Кинтанилья, причём чилиец в ходе этапа столкнулся с проблемами, из-за чего упустил второе место в общем зачёте.



«Дакар»-2019. Мотоциклы. 10-й СУ



1. Тоби Прайс (KTM)Микаэль Метж (Sherco TVS)

2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) +2.21

3. Маттиас Валькнер (KTM) +2.38

4. Сэм Сандерленд (KTM) +3.19

5. Лучиано Бенавидес (KTM) +3.20



«Дакар»-2019. Мотоциклы. Общий зачёт



1. Тоби Прайс (KTM)

2. Маттиас Валькнер (KTM) +9.13

3. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +20.46

4. Эндрю Шорт (Husqvarna) +44.10

5. Ксавье де Султре (Yamaha) +54.00.