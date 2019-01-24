ЕС изменил директиву об обязательном страховании гоночных автомобилей

Международная автомобильная федерация приветствует те поправки, которые Евросоюз внёс в директиву об обязательном страховании гоночных болидов, сообщает официальный сайт ФИА. В частности, поправки коснулись выплат денежных компенсаций жертвам аварий в случае, если страховщик признан банкротом, проверки автомобильной страховки и прочего.



В отчёте было предложено исключить из директивы гоночные машины, поскольку на них распространяется другая форма страхования и они используются только для соревнований, что исключает их из списка предметов обязательного страхования.



В итоге в директиве были чётко разграничены машины для дорог общего пользования и гоночные машины, что в корне меняет воздействие директивы на все моторные виды спорта.