Чандхок: возвращение Кубицы — отличная история

Бывший гонщик Формулы-1 Карун Чандхок считает возвращение польского гонщика Роберта Кубицы в серию большой историей с человеческой точки зрения. Напомним, в следующем сезоне Кубица станет боевым пилотом «Уильямса».



«В Формуле-1 есть много хороших историй. И о том, как люди шли вверх, и как падали вниз. Возвращение Кубицы — большая человеческая история. Этого нельзя преуменьшить. Парень был в одном шаге от смерти. После инцидента на раллийной гонке он находился на волоске.



Роберт — мой друг. Видеть то, как он возвращается, снова пилотирует болид и проживает жизнь в меру возможностей — это фантастика. Теперь, когда он вернулся в Формулу-1, это стало отличной человеческой историей», — приводит слова Каруна Чандхока Autosport.