В 2019 году пройдёт четыре фестиваля Формулы-1

Руководство Формулы-1 готовит четыре гоночных фестиваля в 2019 году, сообщает RaceFans.



В предстоящем сезоне фестивали пройдут в трёх странах мира — в апреле в преддверии гран-при Китая фестиваль пройдёт в Шанхае, посвящён он будет 1000 Гран-при в истории чемпионата мира. Сразу два фестиваля намечены в США — перед Гран-при Канады в Чикаго и в Лос-Анджелесе в преддверии этапа в Остине в октябре.



Ещё один фестиваль пройдёт в Рио-де-Жанейро в преддверии гонки в Бразилии. Любопытно, что в прошлом году фестивали проходили в четырёх других городах — Лондоне, Марселе, Милане и Майами.



Напомним, что предсезонные тесты Формулы-1 начнутся 18 февраля 2019 года в Барселоне. Первая гонка сезона пройдёт в Австралии 17 марта.