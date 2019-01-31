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В 2019 году пройдёт четыре фестиваля Формулы-1

В 2019 году пройдёт четыре фестиваля Формулы-1
Авто / Формула-1

Руководство Формулы-1 готовит четыре гоночных фестиваля в 2019 году, сообщает RaceFans.

В предстоящем сезоне фестивали пройдут в трёх странах мира — в апреле в преддверии гран-при Китая фестиваль пройдёт в Шанхае, посвящён он будет 1000 Гран-при в истории чемпионата мира. Сразу два фестиваля намечены в США — перед Гран-при Канады в Чикаго и в Лос-Анджелесе в преддверии этапа в Остине в октябре.

Ещё один фестиваль пройдёт в Рио-де-Жанейро в преддверии гонки в Бразилии. Любопытно, что в прошлом году фестивали проходили в четырёх других городах — Лондоне, Марселе, Милане и Майами.

Напомним, что предсезонные тесты Формулы-1 начнутся 18 февраля 2019 года в Барселоне. Первая гонка сезона пройдёт в Австралии 17 марта.

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