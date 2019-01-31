Монца далека от нового контракта с Формулой-1

Президент итальянского автомобильного клуба Aci и глава автодрома в Монце Анджело Стиччи Дамиани сообщил, что продвижений в переговорах о новом соглашении Монцы с Формулой-1 пока нет.

Монца является одним из 16 этапов, которые угрожают покинуть Формулу-1 из-за конфликта с Liberty Media, владельцем Королевских гонок. Также у Монцы в скором времени истекает контракт с Liberty.



«Переподписание всё ещё далеко, но мы уверены, что решение может быть найдено в интересах каждого. Поскольку Монца стремится проводить Формулу-1, а Формуле-1 важно сохранять Монцу», — сказал Анджело Стиччи.



Дамиани отметил, что главная проблема — это количество денег, которое требует Liberty.



«За этап 2019 года мы заплатим $ 24 млн — очень большая сумма. Мы хотим продолжать, но только в экономически устойчивых рамках. Мы не можем подвергать риску бюджет Aci», — цитирует итальянца Corriere della Sera.