Магнуссен: если бы боролся за титул, то пилотировал бы иначе

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен подчеркнул, что пилотировал бы совершенно иначе, если бы боролся за чемпионский титул.



«Если бы мне в детстве сказали, что буду рад седьмому месту, я бы убил себя. Но такова жизнь в Формуле-1. Если ты не пилот первой тройки команд, то можешь забыть о подиумах и победах. Это грустно, пусть мы и получаем удовольствие от гонок, когда знаем, что сделали всё возможное. Надеюсь, однажды мы сможем быть довольны по-настоящему, завоевав подиум или победу.



Сейчас пытаюсь по максимуму использовать ситуацию, в которой нахожусь. Когда борешься только за очковую зону, тебе нечего терять. Борясь за титул в «Феррари», «Мерседесе» или «Ред Булл», место в шестёрке тебе гарантировано. Ты в любом случае будешь в очках и можешь без риска стать шестым. В середняках приходится идти на риск. Я бы совсем иначе пилотировал, если бы боролся за титул. В младших сериях я выступал в другом стиле, когда боролся за победу», — приводит слова Магнуссена ESPN.