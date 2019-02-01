Штайнер считает, что Грожан и Магнуссен должны переосмыслить подход к гонкам

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что пилоты команды Ромен Грожан и Кевин Магнуссен должны изменить подход к гонкам. Это, возможно, поможет избежать проблем минувшего сезона, когда Грожан стал участником ряда инцидентов на трассе, а Магнуссен постоянно находился под огнём критики других гонщиков из-за агрессивной манеры пилотирования.

«То, что происходило в минувшем сезоне, было связано с тем, что что-то происходило и у них в головах. У нас нет однозначно быстрейшего пилота, и Ромен с Кевином должны подстёгивать друг друга. Но также они должны понимать, что нет ничего плохого в том, чтобы иногда быть вторым в команде. Войну можно выиграть, даже не побеждая в битвах», — приводит слова Штайнера F1Today.