Лоу: пытаемся извлечь хотя бы немного производительности из передних крыльев

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу подчеркнул, что новый регламент на передние крылья добавил команде сложностей при работе с болидом нового сезона.



«Команды были открыты и готовы к изменениям. По крайней мере некоторые. Правила очень строгие. Надеюсь, это относится ко всем командам, но мы сейчас изо всех сил пытаемся извлечь хотя бы немного производительности из новых передних крыльев.



Полагаю, все команды считают, чтобы в правилах была ясность, так что у нас не будет большого количества деталей, которые будут сделаны к этапу в Австралии из-за плохо написанных правил. Все полны энтузиазма определиться с регламентом и конкретными его деталями, чтобы знать, с чем именно работать», — приводит слова Падди лоу The Checkered Flag.