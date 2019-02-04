Хартли, Верляйн и ещё два пилота будут пилотами «Феррари» по симулятору

Команда Формулы-1 «Феррари» назвала имена гонщиков, которые будут работать на симуляторе «Скудерии» в сезоне 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба «Феррари».

Этими пилотами стали: 24-летний Паскаль Верляйн, 29-летний Брендон Хартли, 22-летний Антонио Фуоко и 32-летний Давиде Ригон.

В минувшем сезоне Хартли был боевым пилотом команды Формулы-1 «Торо Россо». Паскаль Верляйн в настоящее время выступает в Формуле-E за команду Mahindra, в сезонах 2016 и 2017 он был гонщиком «Манора» и «Заубера» в Формуле-1.

Антонио Фуоко является выходцем Академии «Феррари», завершил прошлый чемпионат Формулы-2 на седьмом месте. Давиде Ригон работает на симуляторе «Феррари» с 2014 года, совмещая с ролью гонщика в соревнованиях различных серий.