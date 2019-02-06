Чейз Кэри ответил на критику недовольных промоутеров Формулы-1

Исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри подвёл итоги встречи с промоутерами гонок, которые из-за недовольства руководством Формулы-1 объединились в одну ассоциацию.

«Я думаю, если в одной комнате собрать 21 человека, то обязательно найдётся пара, которой есть на что пожаловаться. Честно говоря, мне показалось, что встреча с промоутерами прошла невероятно позитивно. Я думал, что подавляющее большинство поддерживает нас и ценит то, что мы делаем для них.



Некоторые из них хотели на что-то пожаловаться. Но это жизнь. Это не поменяет того, что мы делаем, и подавляющее большинство промоутеров поддержало нас и вдохновлено тем, что мы делаем. Они считают, что нынешняя Формула-1 лучше, чем она была несколько лет назад, и уверены, что мы движемся в правильном направлении.

На встрече я хотел поговорить о проблемах из их заявления. Но никто из промоутеров не поднял эти вопросы. Они просто опубликовали проблемы в пресс-релизе. Это немного странно», — сказал Кэри ESPN.