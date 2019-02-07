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«Хаас» показал новый автомобиль VF-19 в чёрно-золотой ливрее

«Хаас» показал новый автомобиль VF-19 в чёрно-золотой ливрее
Авто / Формула-1

Американская команда Формулы-1 «Хаас» первой провела презентацию своего автомобиля на сезон-2019. На церемонии в Лондоне команда продемонстрировала новый болид VF-19, раскрашенный в чёрно-золотую ливрею. Такая раскраска была разработана совместно с новым титульным спонсором «Хааса» — производителем энергетических напитков Rich Energy.

Отличительной особенностью VF-19, как и других автомобилей Формулы-1 в сезоне-2019, станет упрощённое переднее антикрыло. Оно разработано с учётом нового технического регламента, с помощью которого ФИА попыталась повысить шансы на обгоны в Формуле-1.

Гонщиками «Хааса» в сезоне-2019 вновь станут Кевин Магнуссен и Ромен Грожан.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию с презентации «Хааса».

В Формуле-1 показали первую машину, построенную по новым правилам
Сезон презентаций в Формуле-1 стартовал. «Хаас» показал не только новую ливрею, но и сам болид-2019.
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