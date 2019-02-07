«Хаас» показал новый автомобиль VF-19 в чёрно-золотой ливрее

Американская команда Формулы-1 «Хаас» первой провела презентацию своего автомобиля на сезон-2019. На церемонии в Лондоне команда продемонстрировала новый болид VF-19, раскрашенный в чёрно-золотую ливрею. Такая раскраска была разработана совместно с новым титульным спонсором «Хааса» — производителем энергетических напитков Rich Energy.



Отличительной особенностью VF-19, как и других автомобилей Формулы-1 в сезоне-2019, станет упрощённое переднее антикрыло. Оно разработано с учётом нового технического регламента, с помощью которого ФИА попыталась повысить шансы на обгоны в Формуле-1.



Гонщиками «Хааса» в сезоне-2019 вновь станут Кевин Магнуссен и Ромен Грожан.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию с презентации «Хааса».