В Баку считают, что заявление недовольных промоутеров было неверно истолковано

Исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов считает, что заявление 16 промоутеров Гран-при о недовольстве Формулой-1 было неверно истолковано.



«Мы являемся членами FOPA, и я присутствовал на той встрече. Но у нас не было идеи атаковать Формулу-1 и не было идеи подталкивать их к чему-то, чего они не делают. Идея FOPA заключалась в том, что все промоутеры должны выступать как один и говорить о вещах, которые не прописаны в контрактах, а также об изменениях в сфере, чтобы помочь Формуле-1 улучшиться. Но всё это в прессе было воспринято как претензии в адрес Формулы-1. Это не задумывалось как пресс-релиз, а скорее как способ высказаться Формуле-1 о нашей общей тревоге.



Мне кажется, всё пошло не так, как надо. И было воспринято прессой немного неверно. Очевидно, что Формула-1 не совсем довольна тем, как всё сложилось. Я думаю, что это был урок на будущее сотрудничество между FOPA и Формулой-1", — сказал Рагимов ESPN.