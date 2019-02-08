14 из 20 гонщиков Формулы-1 могут остаться без шлемов на сезон-2019

Целый ряд пилотов Формулы-1 может столкнуться с необычной проблемой перед стартом нового сезона. 14 из 20 боевых гонщиков пользуются услугами производителей шлемов, чья продукция пока не получила омологации по новому стандарту 8860-2018-ABP, сообщает Motorsport Magazin. Без соответствующего разрешения шлемы компаний Arai и Bell не будут разрешены к использованию на Гран-при Формулы-1.



В Формуле-1 используются шлемы четырёх производителей, из них пока только Stilo и Schuberth получили омологацию на новые, более защищённые шлемы. При этом для получения омологации помимо проведения краш-тестов необходимо предоставить всю необходимую документацию — бумажная работа может растянуться на несколько недель. По неофициальной информации, в Arai тоже рассчитывают на скорое завершение процедуры, в то время как в Bell отказались от комментариев. Продукцией Bell пользуется сразу 10 гонщиков, включая Льюиса Хэмилтона, в то время как одним из клиентов Arai является Себастьян Феттель.



Возможно, на зимних тестах гонщики ещё получат право использовать прошлогодние шлемы, однако к Гран-при Австралии шлемы-2018 точно окажутся недоступны. При этом у Stilo и Schuberth нет достаточного количества запасных шлемов на случай, если их конкуренты не успеют решить собственные проблемы.