«Феррари» может перейти на новый вариант выхлопной системы

Вероятно, в новом болиде «Феррари» на сезон-2019 будет установлена видоизменённая конструкция выхлопной системы. Об этом сообщает Motorsport, ориентируясь на выхлопную систему нового болида «Хааса».

В презентованной на этой неделе машине «Хааса» использовано нетрадиционное решение: две малые «звуковые» трубы расположены не по бокам от основной, как обычно, а вертикально сверху от неё. Так как «Хаас» пользуется деталями «Феррари», это навело на предположение, что выхлопная система итальянской команды будет выглядеть так же.

«Феррари» уже тестировала подобную конструкцию в прошлом чемпионате. С ней провёл практику на Гран-при Германии Себастьян Феттель, в то время как его напарник Кими Райкконен придерживался оригинальной версии.

Презентация болида «Феррари» пройдёт 15 февраля.