Норрис показал свой фирменный логотип

Пилот «Макларена» Ландо Норрис в «Твиттере» опубликовал свой новый логотип. Он создан на основе инициалов пилота и номера «4», под которым выступает 19-летний британец.

«Новый год + новый номер = новый логотип #L4NDO», — подписал пост Норрис.

Предстоящий сезон станет для Ландо первым в Формуле-1. Руководитель «Макларена» Зак Браун заявил, что в британской команде не намерены оказывать чрезмерное давление на новобранца

«Мне кажется, Формула-1 может быть очень жестокой. Мы не должны судить о пилоте после трёх гонок, хотя зачастую в Формуле-1 привыкли поступать именно так. Норрис, определённо, очень талантливый. Уже можно было видеть, насколько он хорош за рулём нашего болида. Мы должны помогать ему развиваться и дать ту технику, которая раскроет его способности», — сказал Браун.