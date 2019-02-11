Албон: никогда не ставил себе каких-то целей

Новичок итальянской команды Формулы-1 «Торо Россо» Александер Албон поделился ожиданиями от сезона-2019, в котором он дебютирует в чемпионате мира. Сегодня, 11 февраля, «Торо Россо» показал свой болид на 2019 год под индексом STR14.



«В целом, исходя из того, как развивалась моя карьера, я никогда не ставил себе каких-то целей. Сезон за сезоном, гонка за гонкой, шаг за шагом, конкретная работа в каждой конкретной сессии — будь то гонка, тренировки или квалификация. Когда ставишь себе долгосрочные цели, это создаёт необязательное давление на тебя. А я просто сфокусирован на себе и своей работе — посмотрим, куда это приведёт», — приводит слова Албона пресс-служба «Торо Россо».



«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию презентации «Торо Россо».

Нам показали машину Квята. И сказали, что он заслужил новый шанс «Торо Россо» показал свой автомобиль на новый сезон Формулы-1. Смотрим, на чём поедут Квят и Албон.