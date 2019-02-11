В «Торо Россо» отмечают выгоду от совместной работы «Хонды» и «Ред Булл»

Технический директор «Торо Россо» Джоди Эггингтон отметил выгоду совместной работы с «Ред Булл» с силовыми установками «Хонды».



«Мы были очень впечатлены темпами развития «Хонды» во второй половине прошлого сезона. Теперь, когда «Ред Булл» будет использовать силовые установки «Хонды», они смогут взять на себя многое и сыграть важную роль в развитии силовой установки. Что касается проектировки, то мы смогли уделить больше внимания интеграции систем болида, интеграции силовой установки и систем охлаждения. С точки зрения производства и сборки благодаря совместной работе «Ред Булл» и «Хонды» мы смогли перераспределить ресурсы на различные сферы деятельности, что дало нам выгоду с точки зрения полезности работы в некоторых областях, в которых до этого момента, возможно, мы были ограничены.



В основном есть много положительных моментов в том, что мы используем целенаправленный подход к работе с теми частями, что мы изготавливаем сами и иной — с теми, которые приобретаем на стороне. Теперь у нас ещё более гибкое конструкторское бюро, а вовлечённые в него люди смогли ещё больше синергировать с командой и взять на себя новые задачи», — приводит слова Эггинтона пресс-служба команды.