Хюлькенберг: мой тренер считает, что я ем фастфуд слишком часто

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг рассказал о подготовке к сезону.



«Поддерживать физическую форму во время сезона Формулы-1 не так уж и сложно, потому что мы постоянно тренируемся. Зимой мы не выступаем три-четыре месяца. Садиться в болид после перерыва — это большая нагрузка на тело. Бегать и занятия в тренажёрном зале – это не то же самое, что происходит с тобой в болиде. Однако, когда входишь в ритм постоянных гонок, организм привыкает. Тренированность помогает в этом, так что это не так уж и тяжело. Тяжело болеть и после этого возвращаться в форму, поэтому важно оставаться здоровым.



Мой тренер считает, что я ем фастфуд слишком часто. Но мне это нравится – я точно ем там раз в неделю. Но я очень активен, много тренируюсь, много двигаюсь, так что всё в порядке», – приводятся слова Хюлькенберга в «инстаграме» «Рено».