Мосли — о «гало»: советую людям, которым нравится риск, сходить на похороны

Бывший президент ФИА Макс Мосли полностью поддерживает действия Формулы-1 по увеличению безопасности гонщиков.

“Я не был на гонках с 2009 года, но смотрю много гонок по телевизору. Должен сказать, что автомобили без «гало» теперь кажутся весьма старомодными. Они выглядят как-то не так. С 60-х годов я слышу, что спорт становится всё более безопасным, а деньги играют всё более важную роль и портят зрелищность. Но всё же Формула-1 становится популярнее.



Я советую людям, которым нравится риск, сходить на похороны. Нет ничего хуже, чем пережить смерть молодого спортсмена, который умер, занимаясь любимым делом. Это ужас для родственников", — сказал Мозли Auto Motor und Sport.



Макс также поддержал идею ФИА и владельца Формулы-1 компании Liberty Media ввести в «Королевские гонки» лимит бюджета.