Хюлькенберг: интересно посмотреть, надерёт ли Риккардо мне зад

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился мыслями о появлении нового напарника по команде, которым в сезоне-2019 станет экс-гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо. По словам немца, появление сильного партнёра станет хорошей проверкой для него.

«Будет интересно посмотреть, надерёт он мне зад или нет. Здорово, когда в напарниках пилот, побеждавший на этапах чемпионата семь раз. Это определённо будет хорошим сравнением.

С Риккардо в команде я хочу выучить австралийский сленг. С Даниэлем никогда не бывает скучно, и нас ждут захватывающие времена. Если серьёзно, то моей задачей будет посмотреть, где я нахожусь в сравнении с ним. Это очень важно для моего спортивного будущего, ведь все мы знаем, что команды делают сравнения. Но мне нужно оставаться расслабленным.

Знаю, что он силён, умён и быстр. У него есть всё, что нужно пилоту, и мне будет непросто. Но я попробую показать свой максимум, чтобы суметь конкурировать с Даниэлем», — приводит слова немца F1i.