Квят опробовал на трассе новый болид «Торо Россо»

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят опробовал новый автомобиль итальянской команды под индексом STR14. Пресс-служба «Торо Россо» опубликовала короткий видеоролик, записанный на итальянском автодроме «Мизано».



«Первые круги Даниила Квята за рулём STR14», — гласит подпись пресс-службы к видеоролику.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Торо Россо».

Итальянская команда провела онлайн-презентацию болида STR14 в понедельник, 11 февраля. Зимние тесты Формулы-1 стартуют в следующий понедельник, 18 февраля, на автодроме «Каталунья» в Барселоне.