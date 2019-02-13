Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто /

Квят опробовал на трассе новый болид «Торо Россо»

Квят опробовал на трассе новый болид «Торо Россо»
Авто / Формула-1

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят опробовал новый автомобиль итальянской команды под индексом STR14. Пресс-служба «Торо Россо» опубликовала короткий видеоролик, записанный на итальянском автодроме «Мизано».

«Первые круги Даниила Квята за рулём STR14», — гласит подпись пресс-службы к видеоролику.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Торо Россо».

Итальянская команда провела онлайн-презентацию болида STR14 в понедельник, 11 февраля. Зимние тесты Формулы-1 стартуют в следующий понедельник, 18 февраля, на автодроме «Каталунья» в Барселоне.

Нам показали машину Квята. И сказали, что он заслужил новый шанс
«Торо Россо» показал свой автомобиль на новый сезон Формулы-1. Смотрим, на чём поедут Квят и Албон.
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент