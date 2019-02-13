Ферстаппен: интересно посмотреть, как будут вместе работать шасси и двигатель

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился своими эмоциями в преддверии нового сезона Формулы-1. Сегодня, 13 февраля, «Ред Булл» представил новый болид RB15, оснащённый силовой установкой «Хонда».



«Я с нетерпением жду старта сезона, чтобы посмотреть, как будет работать вся команда. Мне интересно посмотреть, как вместе будут работать шасси и двигатель. Думаю, сейчас я могу выжать из себя всё. В Формуле-1 ты сильно зависишь от техники, так что невозможно держать в уме какую-то цель на Австралию. Но я всегда буду стараться выжать из автомобиля всё, что возможно.



У меня было довольно много свободного времени, так что не терпится вновь приступить к работе. В первые две-три недели ты думаешь: „О, как хорошо наконец-то отдохнуть», но после этого ты уже хочешь вновь поработать», — заявил Ферстаппен в интервью пресс-службе «Ред Булл».

«Ред Булл» стал красно-синим! Правда, всего на день «Ред Булл» представил новый болид RB15. Нет, они с «Мерседесом» не мешают друг другу.