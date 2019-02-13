«Ред Булл» стал красно-синим! Правда, всего на день

16:00. Первое видео с RB15

Не успели уйти? Тогда вот вам первое живое видео с RB15!

15:53. На этом, пожалуй, всё. Не похоже, чтобы «Ред Булл» планировал радовать нас обилием контента. Но если вдруг обрушится вал новостей, фотографий и видео, мы обязательно всё опубликуем в ленте новостей! Ну а впереди, в 18:00 мск, презентация «Рейсинг Пойнт», так что никуда не уходите!

15:51. Наверняка кого-то волнует, каким образом «Ред Булл» и «Мерседес» одновременно проводят шейкдаун. По предположению журналиста Криса Мидленда, «Мерседес» использует новый пит-билдинг и часть трассы от третьего поворота до Hangar Straight, а «Ред Булл» — старый пит-билдинг и участок от Maggotts до Wellington Straight. Так что друг другу не мешают.

15:50. А вот небольшое видео от Гасли. Говорит, что будет наблюдать за шейкдауном со стороны, ну а Макс протестирует основные системы машины перед испытаниями в Барселоне.

15:45. А вот Ферстаппен и Гасли во время шейкдауна. Макс какой-то угрюмый.

Фото: Red Bull Media House

15:43. Судя по фотографиям комбинезона и трейлера, в целом цвета «Ред Булл» должны остаться прежними.

Фото: Red Bull Media House

15:35. Ферстаппен: «Невозможно держать в уме цель на Австралию»

А вот что вчера говорил Макс Ферстаппен: «С нетерпением жду старта сезона, чтобы посмотреть, как будет работать вся команда. Мне интересно посмотреть, как вместе будут работать шасси и двигатель. Думаю, сейчас я могу выжать из себя всё. В Формуле-1 ты сильно зависишь от техники, так что невозможно держать в уме какую-то цель на Австралию. Но я всегда буду стараться выжать из автомобиля всё, что возможно. У меня было довольно много свободного времени, так что не терпится вновь приступить к работе. В первые две-три недели ты думаешь: „О, как хорошо наконец-то отдохнуть“, — но после этого ты уже хочешь вновь поработать».

15:30. Не факт, что будут какие-то новые цитаты сегодня, поэтому вот заявление Пьера Гасли насчёт его целей на чемпионат-2019. «Это будет мой второй сезон в Формуле-1, поэтому я знаю, что мне ещё есть чему поучиться. Я в Формуле-1, чтобы выигрывать и в один прекрасный день стать чемпионом. Чтобы заработать опыт, потребуется время. Но, чтобы стать чемпионом, нужно превзойти лучшего, а на данный момент одним из лучших является Ферстаппен. Так что для меня это отличная возможность и оценка себя на его фоне.



У меня пока нет конкретных целей на сезон, потому что мы не знаем, насколько конкурентоспособным будет болид. Правила изменились, и мы сменили поставщика двигателей. У нас только три мотора на 21 Гран-при, и это сложно. Если не ошибаюсь, в прошлом году мы в «Торо Россо» использовали восемь двигателей. Но если «Ред Булл» сделает хороший болид и у нас будет шанс побороться за подиумы и победы, я постараюсь использовать его».

15:22. Много вопросов к вот этому отверстию на носу. Несколько лет назад, в 2012-м, у «Ред Булл» уже было нечто подобное.

15:17. Первым за руль RB15 сел Макс Ферстаппен, а Пьер Гасли наблюдал за его заездами со стороны, сообщила пресс-служба «Ред Булл».

15:15. Задняя часть машины.

Red Bull RB15 Фото: Red Bull Media House

15:13. Пожалуй, пока это самое проработанное решение с боковыми дефлекторами.

Red Bull RB15 Фото: Red Bull Media House

15:11. Вот более детально зона боковых понтонов, S-duct, передних воздухозаборников тормозов.

Red Bull RB15 Фото: Red Bull Media House

15:05. Как говорится, расходимся, пацаны. В официальном пресс-релизе сказано, что такая красно-синяя ливрея будет использована только для шейкдауна болида на «Сильверстоуне». Вероятно, уже к первым тестам в Барселоне RB15 получит более традиционную расцветку.

14:59. А вот и фото спереди

Ну что, как вам новая красно-синяя раскраска? «Ред Булл» теперь по цветам напоминает старую ливрею «Торо Россо».

Red Bull RB15 Фото: Red Bull Media House

14:55. Первая фотография RB15

И «Ред Булл» без предупреждения резко и внезапно показывает первое фото!

Red Bull RB15 Фото: twitter.com/redbullracing/

14:50. Всем привет! Насыщенный день презентаций продолжается. Представление «Мерседеса» W10 осталось позади, на очереди новый болид RB15 от «Ред Булл». Много нового для австрийской команды — во-первых, силовые установки «Хонда», во-вторых, напарником Макса Ферстаппена станет Пьер Гасли. Ну а тизеры перед презентацией не исключали лёгкого обновления ливреи с добавлением белого цвета. В общем, посмотрим, что нам приготовил технический департамент «Ред Булл»!



В ожидании презентации можно вспомнить, как проходили предыдущие презентации машин 2019 года.

«Рено» наконец-то показал свой новый болид. И пообещал классный мотор Четвёртая презентация нового сезона Формулы-1. Возвращения Сироткина в «Рено» мы не дождались. По крайней мере, пока.

«Уильямс» представил новую ливрею и титульного спонсора. Он подозрительный «Уильямс» показал на презентации новую ливрею и нового титульного спонсора. Придёт ли команда в себя после кошмара в 2018-м?

Нам показали машину Квята. И сказали, что он заслужил новый шанс «Торо Россо» показал свой автомобиль на новый сезон Формулы-1. Смотрим, на чём поедут Квят и Албон.